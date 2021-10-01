Саакашвили задержали в Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан грузинскими правоохранителями. Об этом в ходе специального брифинга рассказал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, сообщает «Sputnik Грузия».

«Хочу сообщить, что третий президент Грузии, разыскиваемый Михаил Саакашвили задержан и переведен в пенитенциарное заведение», — сказал Гарибашвили.

По его словам, у правоохранительных органов страны была предварительная информация о передвижении Саакашвили — начиная с Украины и до Грузии.

По данным грузинского телеканала «Пирвели», Саакашвили в настоящее время находится в тюрьме недалеко от Тбилиси.

Бывший грузинский президент объявил о своем возвращении в Грузию утром 1 октября. Он сообщил, что приехал в Батуми, а в воскресенье собирается поехать в Тбилиси. Дабы подтвердить свой приезд, Саакашвили разместил видео в Facebook, на котором он едет по грузинскому прибрежному городу.

Информацию о возвращении Саакашвили на родину косвенно подтверждали только на Украине, где политик занимает пост главы исполнительного комитета Нацсовета реформ. В самой Грузии информацию о возвращении Саакашвили активно опровергали.