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Володин рассказал, какой вопрос новая Дума будет решать в первую очередь

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Безусловным приоритетом осенней сессии Государственной думы станет рассмотрение бюджета страны, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, слова которого приводятся на сайте ГД.

«Безусловным приоритетом осенней сессии станет бюджет. Сроки его обсуждения и прохождения в Государственной Думе строго регламентированы. Поэтому чем раньше депутаты приступят к работе, тем больше времени будет на рассмотрение главного финансового документа страны», — сказал депутат.

В соответствии с подписанным президентом России Владимиром Путиным указом, первое пленарное заседание Госдумы восьмого созыва пройдет 12 октября.

Как отметил Володин, это позволит депутатам приступить к работе, не дожидаясь истечения 30 дней после избрания.

Проект федерального бюджета на 2022-2024 годы правительство внесло в Госдуму накануне.

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