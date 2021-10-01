В Кремле рассказали, как относятся к поездке Саакашвили в Грузию

Пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят никакого риска в связи с приездом на родину бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом пресс-секретарь президента России сообщил во время ежедневого брифинга с журналистами.

По словам Пескова, там, где экс-президент Грузии Саакашвили, происходит цирк.

«Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот гражданин», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Он обратил внимание, что местоположение Саакашвили, якобы приехавшего в Грузию, является не вопросом Кремля.

28 сентября Саакашвили объявил о том, что купил билет на рейс до Тбилиси на 2 октября. В этот день в стране должны состояться выборы в местные органы власти.

В Грузии бывшего президента заочно признали виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма.

Ранее в МВД заявили, что Саакашвили не пересек государственную границу Грузии.

Также в Грузии заявили, что Саакашвили не выезжал из Киева.