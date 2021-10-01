Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал законопроект о продлении финансирования правительства США до 3 декабря, сообщает сайт Белого Дома.

Этот закон был ранее несколько раз блокирован в Сенате США представителями Республиканской партии.

Пакет мер по финансированию правительства Соединенных Штатов до 3 декабря 2021 года и проект приостановки ограничений на размер госдолга были предложены Демократической партией, до этого эти меры были одобрены в палате представителей.

Министр финансов США Дженнет Йеллен также обращалась с письмом к спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси, в котором просит конгресс увеличить лимит государственного долга, предупреждая, что резервы администрации будут исчерпаны в октябре.