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В офисе Зеленского предложили поднять зарплату чиновникам в 50 раз

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Global Look Press

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинским чиновникам нужно поднять зарплаты в 50 раз, потому что сейчас они получают мало. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Politeka-live.

«У министра обороны воюющей страны не может быть зарплата 47 тыс. гривен ($1700), и 470 тыс. гривен ($17,6 тыс.) не может быть… Это государство делает колоссальную ошибку, платя низкие зарплаты чиновникам. Знаете, сколько получает замглавы офиса президента? По-моему, 14 тыс. гривен ($526). Это о чем вообще? В 50 раз всем нужно (поднять зарплаты)», — заявил Арестович.

Ранее Верховная Рада Украины приняла во втором чтении поправки в закон «О защите персональных данных». Суть поправок — сделать ведомости об оплате труда в государственных компаниях публичными, доступными для граждан.

Изменения касаются членов правления госкомпаний, а также членов наблюдательных советов. Размер их зарплат будет публиковаться в интернете. Закон обяжет госкомпании ежемесячно обнародовать соответствующую информацию на своих сайтах.

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