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МИД России сообщил о прогрессе на переговорах с США

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В Женеве состоялся второй раунд переговоров по стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном, посвященных контролю над ядерным вооружением. Об этом сообщает РИА «Новости».

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что странам удалось достичь прогресса в некоторых сферах. В частности он анонсировал появление двух рабочих групп по стратегической безопасности. Одна группа будет заниматься задачами будущего контроля над вооружениями, а вторая займется потенциалом стратегических вооружений.

Рябков добавил, что у двух стран мало точек соприкосновений в вопросе стратегической стабильности, но у сторон есть желание работать в этом направлении.

Кроме того, замглавы МИДа отметил «медленный прогресс» в переговорах по кибербезопасности.

«Из того, что мне известно, я делаю вывод, который можно описать в двух словах – это медленный прогресс. Но это само по себе тоже хорошо», — заявил Рябков.

Первый раунд консультаций прошел в Женеве 28 июля. По сообщению американского государственного департамента, встреча была «профессиональной и предметной». Стороны также обсудили формат будущих сессий диалога по стратегической стабильности.

О необходимости переговоров российский и американский президенты Владимир Путин и Джо Байден договорились на встрече в Женеве 16 июня.

Главы государств подтвердили взаимную приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и договорились запустить комплексный, предметный и энергичный диалог по стратегической стабильности.

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