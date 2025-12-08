Суд арестовал бойца MMA, устроившего «спарринг» с памятником

Суд в Москве арестовал бойца MMA Заура Исмаилова по делу об осквернении после «спарринга» с памятником ветеранам МЧС в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«С учетом позиции Дорогомиловской межрайонной прокуратуры фигурант уголовного дела об осквернении памятника ветеранам МЧС России заключен под стражу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина в ходе заседания выступил против избрания судом такой меры пресечения. Дело фигуранта проходит по статье 243.4 УК РФ (осквернение памятника, посвященного лицам, защищавшим Отечество).

5 декабря Исмаилов показал серию ударов рядом со статуей, которая находится в сквере Дмитрия Михайлика в Москве. За этот поступок он получил критику в соцсетях, после чего удалил видеозапись. 6 декабря стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе уголовного расследования дела в отношении бойца ММА.

