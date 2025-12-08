На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орбан заявил, что Евросоюз планирует начать войну с Россией в 2030 году

Орбан: Евросоюз хочет принять Украину и начать войну с Россией к 2030 году
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Европейский союз планирует принять Украину к 2030 году и начать войну с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Темные тучи сгущаются над небом Евросоюза. Брюссель готовится к войне с Россией, и у него уже есть дата вступления в войну: 2030 год», — написал он.

Орбан отметил, что заявленная цель программы вооружения, которая была запущена Брюсселем, — подготовить союз к войне в течение четырех лет.

«А еще 2030 год — целевая дата ускоренной процедуры приема Украины в Европейский союз», — добавил венгерский премьер.

Он подчеркнул, что на парламентских выборах, которые состоятся в 2026 году, венгерские избиратели еще могут принять решение и поддержать политику, направленную на неучастие в военном конфликте, потому что на следующих выборах 2030 года делать это будет уже поздно.

6 декабря Орбан заявил, что с политической точки зрения «война не за горами».

Ранее президент Польши отменил встречу с Орбаном из-за Путина.

