Превзошел Кросби и порвал тренды: Овечкин установил несколько редких рекордов

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ одержал победу над «Коламбусом» со счетом 2:0. Лидер «столичных» Александр Овечкин очков не набрал, но установил несколько новых достижений и вошел в топ-10 трендовых спортсменов. Для одного из рекордов россиянину в этом году не понадобилось ничего делать.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 2:0

Редкий случай: Овечкин не набрал очков, но его команда все равно одержала победу. Впрочем, нельзя сказать, что она далась «Кэпс» легко. Голкиперу Логану Томпсону пришлось потрудиться: он оформил шат-аут, отразив 39 бросков.

Томпсон благодаря этому выступлению был признан первой звездой дня. Этот матч стал для него особенным: спортсмен одержал 100-ю победу за карьеру.

Он, к слову, повторил рекорд россиянина Ильи Самсонова по скорости достижения этой планки — для этого Логану потребовалось 170 игр.

Впрочем, среди российских вратарей лучшим по этому показателю является Игорь Шестеркин, выбивший сотню за 159 матчей.

Что же касается матча с «Коламбусом», Томпсона поддержали партнеры. Победу «Вашингтону» принесли голы Джейкоба Чикрана и белоруса Алексея Протаса.

Александр Овечкин в этой встрече остался в тени. Он провел на льду немногим больше 18 минут и не нанес ни одного броска. Тем не менее даже несмотря на это, он улучшил персональную статистику по ряду показателей.

Рекорды Овечкина

Любопытно, что для одного из достижений Великой Восьмерке не понадобилось делать ровным счетом ничего. Если говорить точнее, все необходимое он сделал в сезоне-2023/24, в возрасте 38+ лет набрав 30 очков в первые 23 матча регулярного чемпионата. Минувшей ночью 30 баллов заработал лидер «Питтсбурга» Сидни Кросби. Однако он не сумел обойти Ови, поскольку ему на это потребовалось 27 встреч.

А вот еще одну планку Ови покорил благодаря участию в матче с «Коламбусом». Он одержал 841-ю победу в регулярных чемпионатах и по этому показателю превзошел легенду «Нэшвилла» Райана Сутера, выйдя на девятое место. Лидирует в списке самых побеждающих игроков лиги выступавший за «Детройт» Никлас Лидстрем — 937. А для того, чтобы к нему приблизиться, Овечкину теперь нужно обойти Марка Мессье, выигравшего 884 игр.

Кроме того, россиянин сократил до трех игр отставание от Брэндана Шэнахана по количеству матчей в лиге. На данный момент Овечкин идет на 22-й строчке (1521), и от следующей позиции его отделяет три игры. Лучшим является Патрик Марло — 1779.

Еще одно событие не имеет прямого отношения к прошедшему матчу, однако является важным само по себе.

Овечкин оказался одним из самых популярных спортсменов, которые вызвали поисковый интерес в интернете в 2025 году.

Он вошел в топ-10 Google, заняв седьмое место. Лидируют боксер Теренс Кроуфорд, гольфист Рори Макилрой и игрок в американский футбол Шедер Сандерс.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков убежден, что в скором времени россиянин установит новый исторический рекорд.

«Уже в ближайшее время Александр точно сможет покорить вершину в 1000 шайб в регулярных чемпионатах с учетом плей-офф. Этот будет абсолютный рекорд результативности в НХЛ.

А что касается возраста, то он только позволяет Овечкину быть уверенным в своих действиях и передавать свой опыт партнерам по команде. Игроки «Вашингтона» наверняка стараются своей игрой помочь Александру побить этот рекорд. <...>

Феномен Овечкина привлекает внимание молодого поколения ребят, которое выбирает хоккей. Только поэтому Александр является настоящим послом российского спорта в НХЛ», — сказал специалист «Советскому спорту».