Землетрясение произошло в Турции

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Турции
Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Турции. Об этом сообщает телеканал NTV.

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в провинции Анталья в 13:21 по местному времени (совпадает с мск) и ощущалось в соседних с ней районах.

Землетрясение произошло на глубине 28,25 километра.

О последствиях землетрясения информации не приводится. Известно лишь, что стихия вызвала панику среди горожан.

До этого сообщалось, что в Северо-Курильске произошло землетрясение. В результате подземных толчков произошел прорыв отопительной трубы в здании местной больницы.

В июне жительница Мармариса Татьяна Угурлу рассказала «Газете.Ru», что на случай землетрясения у жителей страны всегда наготове тревожный чемоданчик с документами и деньгами.

Ранее сообщалось, что землетрясение в районе Токио может привести к гибели 18 тысяч человек.

