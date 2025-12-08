На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аэропорт Астрахани приостановил работу

В аэропорту Астрахани введены временные ограничения на полеты
true
true
true
close
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Астрахани введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в Telegram сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он добавил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого ограничения на полеты сняли в московском аэропорту Внуково и воздушных гаванях Пензы и Саратова. Как рассказал представитель Росавиации, ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились с целью обеспечения безопасности полетов.

7 декабря ограничения на прием и отправку рейсов вводили в аэропортах Волгограда, Грозного, Владикавказа, Нальчика, Магаса, Орска и Оренбурга.

В тот же день стало известно, что Уральская транспортная прокуратура начала проверку из-за задержек двух авиарейсов из Екатеринбурга в Хургаду (Египет). Речь идет о рейсах UJ-724 и UJ-724D. По данным агентства, задержанные рейсы должны были отправиться в 6:35 мск и 7:40 мск.

Ранее появилось видео с дронами, из-за которых приостанавливал работу аэропорт Мюнхена.

