На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые разгадали загадку «раздвоения» звезд в нашей галактике

MNRAS: раскрыто происхождение «химического раздвоения» звезд в Млечном Пути
true
true
true
close
NASA, ESA, Imad Pasha/Yale, Pieter van Dokkum/Yale

Новые компьютерные симуляции помогли астрономам из Института космических наук Университета Барселоны понять, почему звезды нашей Галактики делятся на две химически разные группы — явление, которое десятилетиями ставило исследователей в тупик. Работа опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Речь идет о так называемой химической бимодальности: звезды поблизости от Солнца формируют две четкие последовательности в диаграмме содержания магния и железа (Mg/Fe), хотя по общему уровню металличности сильно пересекаются. Почему Галактика «вырастила» две популяции звезд вместо одной, до сих пор оставалось загадкой.

Команда ученых попыталась найти ответ с помощью мощных космологических симуляций — проекта Auriga, воспроизводящего рождение и эволюцию галактик наподобие Млечного Пути в цифровой Вселенной. Проанализировав 30 виртуальных галактик, исследователи обнаружили, что два химических «ряда» могут появляться разными путями.

«Это исследование показывает, что химическое устройство Млечного Пути не является универсальным шаблоном, — отметил ведущий автор Мэттью Оркни. — Разные галактики могут прийти к похожему результату, пройдя совершенно разными путями. Это важный шаг к пониманию их эволюции».

По словам ученых, бимодальность может возникать как из-за чередования мощных вспышек звездообразования и периодов затишья, так и из-за изменений во внешнем газовом притоке. Ранее многие исследователи связывали вторую звездную последовательность с давним столкновением Млечного Пути с карликовой галактикой Gaia-Sausage-Enceladus. Однако симуляции показали: это вовсе не обязательное условие.

Ключевую роль играет металлобедный газ из гигантского газового «ореола» вокруг галактики. Его приток меняет химический состав межзвездной среды и запускает формирование новой популяции звезд.

Форма и наклон химических последовательностей, подчеркнули авторы, напрямую связаны с историей звездообразования конкретной галактики.

В ближайшие годы новые обсерватории позволят проверить прогнозы моделирования и найти подобные химические структуры в соседних галактиках.

«Мы ожидаем увидеть большое разнообразие таких химических последовательностей в других галактиках, — заключил соавтор работы Шервен Лапорт. — Эти данные помогут уточнить историю эволюции и нашего собственного Млечного Пути».

Ранее на космическом астероиде впервые обнаружили сахар и жвачку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами