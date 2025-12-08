На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Страны Африки отправили войска в Бенин после попытки переворота

The Guardian: западноафриканские войска были отправлены в Бенин после переворота
true
true
true
close
Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

Войска Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) были направлены в Бенин после попытки государственного переворота. Об этом сообщает The Guardian.

«В Бенин были переброшены западноафриканские войска после того, что президент страны назвал неудачной попыткой государственного переворота», — пишет издание.

Президент Бенина Патрис Талон заявил, что ситуация «полностью под контролем», силы безопасности осуществили действия по пресечению попытки госпереворота, предпринятой группой солдат, напавших на государственные учреждения. Несмотря на это, ЭКОВАС отдало приказ о немедленном развертывании сил в стране.

Накануне в Бенине группа военных попыталась устроить госпереворот. Мятежники напали на резиденцию Талона, а позже захватили здание национальной телекомпании и заявили в эфире о создании военного комитета по восстановлению и об отстранении президента от власти. Мятеж был подавлен, 13 человек задержали. Однако лидеру, подполковнику Паскалю Тигри, удалось сбежать. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жительница Бенина рассказала «Газете.Ru» о попытке госпереворота.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами