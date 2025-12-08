Страны Африки отправили войска в Бенин после попытки переворота

The Guardian: западноафриканские войска были отправлены в Бенин после переворота

Войска Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) были направлены в Бенин после попытки государственного переворота. Об этом сообщает The Guardian.

«В Бенин были переброшены западноафриканские войска после того, что президент страны назвал неудачной попыткой государственного переворота», — пишет издание.

Президент Бенина Патрис Талон заявил, что ситуация «полностью под контролем», силы безопасности осуществили действия по пресечению попытки госпереворота, предпринятой группой солдат, напавших на государственные учреждения. Несмотря на это, ЭКОВАС отдало приказ о немедленном развертывании сил в стране.

Накануне в Бенине группа военных попыталась устроить госпереворот. Мятежники напали на резиденцию Талона, а позже захватили здание национальной телекомпании и заявили в эфире о создании военного комитета по восстановлению и об отстранении президента от власти. Мятеж был подавлен, 13 человек задержали. Однако лидеру, подполковнику Паскалю Тигри, удалось сбежать. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жительница Бенина рассказала «Газете.Ru» о попытке госпереворота.