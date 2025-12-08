В Челябинске подростки выстрелили в лицо мужчине из ракетницы

В Челябинске подростки обстреляли мужчину во дворе дома и попали на видео

В Челябинске во дворе дома по улице Косарева подростки выстрелили в лицо мужчине из ракетницы. Об этом сообщается в Telegram-канале «АЧН».

Мужчина вместе со спутницей что-то искал в палисаднике, когда мимо проходила компания из пяти подростков. По данным 74.ru, молодые люди остановились, задали вопрос прохожему какой-то вопрос, после чего прозвучал выстрел.

Произошедшее попало на видео, подростки скрылись с места происшествия. Пострадавшему потребовалась помощь медиков, по предварительной информации, хулиганы стреляли из ракетницы. По факту произошедшего проверку проводят правоохранительные органы.

До этого в Сургуте двое юношей избили официанта в ресторане. Инцидент произошел после конфликта между сотрудником заведения и знакомым одного из участников. В ходе проверок правоохранители выяснили личности причастных: 15-летнего подростка из Белого Яра и 18-летнего жителя Сургута. В отношении 18-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее подростки ради забавы напали на прохожего и разбили ему голову.