Россиянам рассказали, что ожидать от самого мощного звездопада года

ПНИПУ: в ночь с 13 на 14 декабря можно будет увидеть до 150 «падающих звезд» в час

В середине декабря жители планеты смогут увидеть одно из самых ярких астрономических явлений года — максимум метеорного потока Геминиды. В ночь с 13 на 14 декабря 2025 года при ясной погоде и темном небе наблюдатели смогут увидеть до 150 метеоров в час. Почему Геминиды называют «королем звездопадов» и чем он отличается от остальных потоков, рассказал эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Геминиды — один из самых молодых и быстро усиливающихся метеорных потоков. Он был открыт лишь в 1812 году, а активный рост числа метеоров в нем фиксируется примерно с середины XIX века. За два столетия поток превратился из рядовой небесной россыпи в одно из самых ярких астрономических событий декабря.

По словам Евгения Бурмистрова, необычность Геминид связана с их редким происхождением.

«По одной из гипотез, высокая активность потоков объясняется продолжающимся разрушением астероида Фаэтон. При каждом его сближении с Солнцем поверхность нагревается, испытывает сильный гравитационный стресс, и объект выбрасывает облака обломков. Именно из них и возникают «падающие звезды», которые мы видим каждую зиму», — отметил он.

Фаэтон — необычное небесное тело. Это каменный астероид диаметром около 6 километров, который движется по вытянутой орбите, пересекающей пути всех планет земной группы — от Меркурия до Марса. Ученые называют его «переходным объектом» между кометами и астероидами: он не испаряется, как комета, но его активность тоже порождает мощные метеорные потоки. Частицы, которые сгорают в атмосфере, представляют собой вещество самого астероида, что делает поток ценным объектом для изучения эволюции малых тел Солнечной системы.

Геминиды считаются одним из самых эффектных потоков и по своей визуальной насыщенности.

«Метеоры в этом потоке медленные — около 35 км/с. Это почти вдвое меньше, чем у августовских Персеид. Поэтому следы Геминид долго остаются видимыми и дают яркие вспышки», — пояснил Бурмистров.

Зрители могут увидеть метеоры разных оттенков — от белого и желтого до ярко-зеленого. Цвет обусловлен химическим составом частиц: натрий, магний и железо при сгорании создают характерное сияние.

Условия для наблюдений в этом году будут почти идеальными: радиант потока находится в созвездии Близнецов, а Луна — в убывающей фазе и не осветит небо.

«Начинать наблюдения лучше около 22 часов, когда созвездие Близнецов поднимается над горизонтом, — посоветовал эксперт. — Пик активности ожидается после полуночи. Важно выбирать место вдали от городских огней и дать глазам привыкнуть к темноте — это займет около 20–30 минут».

