На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, что ожидать от самого мощного звездопада года

ПНИПУ: в ночь с 13 на 14 декабря можно будет увидеть до 150 «падающих звезд» в час
true
true
true
close
AstroStar/Shutterstock/FOTODOM

В середине декабря жители планеты смогут увидеть одно из самых ярких астрономических явлений года — максимум метеорного потока Геминиды. В ночь с 13 на 14 декабря 2025 года при ясной погоде и темном небе наблюдатели смогут увидеть до 150 метеоров в час. Почему Геминиды называют «королем звездопадов» и чем он отличается от остальных потоков, рассказал эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Геминиды — один из самых молодых и быстро усиливающихся метеорных потоков. Он был открыт лишь в 1812 году, а активный рост числа метеоров в нем фиксируется примерно с середины XIX века. За два столетия поток превратился из рядовой небесной россыпи в одно из самых ярких астрономических событий декабря.

По словам Евгения Бурмистрова, необычность Геминид связана с их редким происхождением.

«По одной из гипотез, высокая активность потоков объясняется продолжающимся разрушением астероида Фаэтон. При каждом его сближении с Солнцем поверхность нагревается, испытывает сильный гравитационный стресс, и объект выбрасывает облака обломков. Именно из них и возникают «падающие звезды», которые мы видим каждую зиму», — отметил он.

Фаэтон — необычное небесное тело. Это каменный астероид диаметром около 6 километров, который движется по вытянутой орбите, пересекающей пути всех планет земной группы — от Меркурия до Марса. Ученые называют его «переходным объектом» между кометами и астероидами: он не испаряется, как комета, но его активность тоже порождает мощные метеорные потоки. Частицы, которые сгорают в атмосфере, представляют собой вещество самого астероида, что делает поток ценным объектом для изучения эволюции малых тел Солнечной системы.

Геминиды считаются одним из самых эффектных потоков и по своей визуальной насыщенности.

«Метеоры в этом потоке медленные — около 35 км/с. Это почти вдвое меньше, чем у августовских Персеид. Поэтому следы Геминид долго остаются видимыми и дают яркие вспышки», — пояснил Бурмистров.

Зрители могут увидеть метеоры разных оттенков — от белого и желтого до ярко-зеленого. Цвет обусловлен химическим составом частиц: натрий, магний и железо при сгорании создают характерное сияние.

Условия для наблюдений в этом году будут почти идеальными: радиант потока находится в созвездии Близнецов, а Луна — в убывающей фазе и не осветит небо.

«Начинать наблюдения лучше около 22 часов, когда созвездие Близнецов поднимается над горизонтом, — посоветовал эксперт. — Пик активности ожидается после полуночи. Важно выбирать место вдали от городских огней и дать глазам привыкнуть к темноте — это займет около 20–30 минут».

Ранее ученые выяснили, как инопланетяне смогут найти Землю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами