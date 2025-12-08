На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне пожаловались на новую схему обмана застройщиков с отоплением

Baza: застройщики начали обманывать россиян новой схемой с отоплением
Ljobsy/Shutterstock/FOTODOM

Россияне пожаловались на новую схему развода с отоплением от застройщиков. Владельцы квартир в новостройках еще не успели заселиться, а уже получили счета от 10 до 20 тысяч рублей за прогретые бетонные стены, сообщил Telegram-канал Baza.

Подобный случай был зафиксирован собственниками квартир в ЖК бизнес-класса «Счастье в Казани». Одна из покупательниц жилья Елена отметила, что все дело в терморегуляторах на батареях. По словам женщины, застройщик не согласовал с владельцами недвижимости установку этого устройства на радиаторы и без спроса поставил их на максимальную температуру. Следы развода женщина заметила, когда получила счет на оплату отопления в размере 11,4 тысяч рублей.

«Батареи шпарили на 30 градусов в «голой» квартире, где пока никто не живет», — сообщила Елена.

Она также рассказала, что в выкрученных на максимум терморегуляторах нет батареек. Отрегулировать температуру удалось только после их установки, посетовала женщина. Сейчас пострадавшие жильцы готовят коллективную жалобу в адрес застройщика. В Baza уточнили, что квартиры в этом ЖК стоят от 10 млн рублей.

До этого жителям крупных мегаполисов, в том числе и Москвы, посоветовали оплачивать отопление по нормативам, а не по индивидуальным счетчикам. По словам доцента кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александра Тимофеева, в больших городах рациональнее использовать усредненные тарифы с равномерными платежами в течение года и ежегодной корректировкой. Это позволяет избежать скачков сумм в квитанциях, пояснил он.

Ранее россиянам рассказали, почему квартиры остаются холодными в отопительный сезон.

