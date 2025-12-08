Нидерланды выделят Украине больше $800 млн

Нидерланды выделят Украине $815 млн в 2026 году

Нидерланды выделят Украине еще €700 млн($815 млн) на военную поддержку в первом квартале следующего года. Об этом сообщило правительство страны, передает Reuters.

«Ранее правительство обещало выделить €3,5 млрд на поддержку в 2026 году, однако значительная часть этих средств уже была потрачена в этом году», — говорится в публикации.

4 декабря сообщалось, что власти Австралии направят новый пакет военной помощи Украине на сумму 95 млн австралийских долларов (около $63 млн).

11 ноября сообщалось, что Дания выделит Украине 28-й пакет военной помощи, сумма которого составит $220 млн. Об этом сообщили на сайте датского министерства обороны.

Там уточнили, что в рамках пакета помощи Дания выделит $15,5 млн пожертвований через датскую модель. Она подразумевает финансирование Украины на закупки за счет собственного ВПК. Также страна выделит $57,7 млн на закупку американского оружия по линии PURL.

