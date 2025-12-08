В Подмосковье спилили главную новогоднюю елку России

Главную новогоднюю елку России, которую перед новым годом установят и нарядят на Соборной площади Кремля, спилили в Рузском округе Московской области. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» в Telegram-канале.

По данным канала, высота дерева составляет 26 метров, а обхват ствола — 64 сантиметра. Максимальный размах нижних ветвей составляет 11 метров.

До этого сообщалось, что главную елку страны привезут в Кремль 10 декабря. До места назначения праздничное дерево будут транспортировать на специальном автопоезде. Ель провезут через ворота Спасской башни, а затем установят на Соборной площади.

27 ноября дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова рассказала, что к Новому 2026 году рекомендуется украшать елку игрушками под металл и бантиками.

Она отметила, что декорирование новогоднего дерева — прекрасная возможность добавить в интерьер динамичную энергетику и яркие акценты.

Метеоролог Татьяна Позднякова предупредила, что в Москве на Новый год выпадет снег, несмотря на теплое начало декабря.

Ранее стилист рассказала, в чем встречать Новый год 2026.