Мать фигуристки Костылевой сообщила о намерении сменить школу

Мать фигуристки Костылевой: буду искать для Лены новую школу
Александр Вильф/РИА Новости

Мать фигуристки Елены Костылевой Ирина заявила об отказе от предложений руководства академии и намерении найти для дочери новую школу, передает «МОЕ! Online».

«Руководство академии хочет, чтобы мы приехали 10 декабря в Москву на репетицию ледового шоу, которое намечено провести в Минске 14 декабря, где у Лены, напомню, главная роль. Я пока послала всех куда подальше, сейчас решаем вопрос — будем ли мы в принципе выступать в этом шоу. В середине недели предполагаем уехать, но в любом случае буду искать для Лены новую школу», — рассказала Ирина.

Костылева тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

27 ноября мать Костылевой сообщила о выселении с территории академии »Ангелы Плющенко».

Ранее Плющенко заявил, что нужды красть фигуристку Костылеву не было.

