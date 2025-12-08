Названа частая ошибка при смене постельного белья

При смене постельного белья люди часто забывают о необходимости пропылесосить матрас. Эта ошибка может привести к накоплению пылевых клещей и других аллергенов в текстильных принадлежностях. Об этом зданию Independent рассказала профессор клинической микробиологии Университета Лестера (Великобритания) Примроуз Фристоун.

Специалист отметила: даже если человек принимает душ перед сном, за ночь на ткани скапливается жир, до полулитра пота и сотни тысяч клеток кожи,

«Эти биологические остатки создают питательную среду для пылевых клещей. Сами они безвредны, однако их фекалии являются сильными аллергенами и могут провоцировать обострение экземы, астмы и аллергического ринита. Поэтому гигиена постели играет ключевую роль в снижении рисков для здоровья, особенно у людей с повышенной чувствительностью», — предупредила микробиолог.

Фристоун рекомендовала менять простыни и наволочки раз в неделю, чтобы снизить накопление пыли и аллергенов. Пододеяльники, по ее словам, стоит стирать каждые две недели, а если на кровати спят домашние животные — еще чаще. Подушки микробиолог советует отправлять в стирку раз в четыре-шесть месяцев, поскольку со временем они накапливают пот, клетки кожи и микроорганизмы, которые могут вызывать раздражения и ухудшать качество сна.

Также эксперт напомнила о необходимости регулярно пылесосить матрас. По словам ученой, некоторые люди игнорируют эту гигиеническую процедуру, что может снизить эффективность уборки и смены постельного белья.

