Одесса INFO: украинцы стали переодеваться в евреев для передвижения по улице

Одесская полиция начала искать украинцев среди евреев. Об этом сообщает Telegram-канал »Одесса INFO».

«Некоторые мужчины стали притворяться евреями, чтобы свободно ходить по городу», — говорится в сообщении.

Горожане в соцсетях предположили, что так полицейские осуществляет проверку, цель которой заключается в обнаружении украинцев.

8 декабря главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что Украина должна увеличить обороноспособность страны, в частности, путем усиления мобилизации.

По его словам, российские военнослужащие продолжают наступление и не оставляют Киеву выбора, кроме как укреплять собственную армию.

4 декабря секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил, что мобилизацию на Украине необходимо усилить, так как текущих темпов призыва недостаточно для покрытия потребностей армии. По его оценке, сейчас в республике мобилизуют около 30 тысяч человек в месяц, что составляет лишь половину от необходимого количества для пополнения Вооруженных сил.

Ранее в Раде заявили, что ситуация с мобилизацией может привести к обвалу фронта.