На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Одессе украинцев начали искать среди евреев

Одесса INFO: украинцы стали переодеваться в евреев для передвижения по улице
true
true
true
close
Нацполиция Украины

Одесская полиция начала искать украинцев среди евреев. Об этом сообщает Telegram-канал »Одесса INFO».

«Некоторые мужчины стали притворяться евреями, чтобы свободно ходить по городу», — говорится в сообщении.

Горожане в соцсетях предположили, что так полицейские осуществляет проверку, цель которой заключается в обнаружении украинцев.

8 декабря главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что Украина должна увеличить обороноспособность страны, в частности, путем усиления мобилизации.

По его словам, российские военнослужащие продолжают наступление и не оставляют Киеву выбора, кроме как укреплять собственную армию.

4 декабря секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил, что мобилизацию на Украине необходимо усилить, так как текущих темпов призыва недостаточно для покрытия потребностей армии. По его оценке, сейчас в республике мобилизуют около 30 тысяч человек в месяц, что составляет лишь половину от необходимого количества для пополнения Вооруженных сил.

Ранее в Раде заявили, что ситуация с мобилизацией может привести к обвалу фронта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами