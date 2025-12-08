Дипломат Родион Мирошник заявил, что мирное соглашение Украины с Россией может подписать спикер Верховной рады, поскольку легитимность украинского президента Владимира Зеленского может быть оспорена. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что России не важно, кто будет подписывать соглашение.

«Нам совершенно не важно, кто будет подписывать капитуляцию, в 1945-м это тоже делал не Гитлер — главное, чтобы изложенные пункты Россию устраивали. Уверен, что их специально держат в секрете, чтобы не получить в ответ украинскую истерику. Зеленский давно уже — отыгранный материал, Соединенным Штатам руками НАБУ и САП удалось выкосить вокруг него поляну так, что уже никого и не осталось», — считает он.

По мнению Журавлева, к началу военной операции России на Украине привели противоречия Москвы и Вашингтона.

«Карточный домик киевского режима стремительно рушится, и западные партнеры его к этому активно подталкивают. Настоящее мирное соглашение Москве и вовсе следует подписывать не с Киевом, а с Вашингтоном, потому что все глобальные противоречие, которые и привели к началу СВО, на мой взгляд, лежат именно в сфере российско-американских отношений», — сказал депутат.

До этого дипломат Родион Мирошник в разговоре с «Известиями» заявил, что легитимность президента Украины стала или может стать отдельной темой для переговоров, поскольку мирное соглашение впоследствии может быть оспорено. Мирошник заявил, что спикер Верховной Рады мог бы подписать соглашение, поскольку парламент сохранил свою легитимность.

Ранее Трамп заявил о разочаровании тем, что Зеленский не прочитал план урегулирования.