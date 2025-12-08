«Король и Шут» вернется в феврале 2026 года

Вышли первый тизер-трейлер и постер фильма «Король и Шут. Навсегда» по мотивам творчества знаменитой панк-группы «Король и Шут». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».

Музыкальное приключенческое фэнтези выйдет в кинотеатрах 19 февраля 2026 года. Действие полнометражной картины развернется в мире песен легендарной рок-группы. Сказочная вселенная под угрозой из-за людей, воскрешенных злодеем Некромантом. Чтобы спасти родных и друзей, музыкант Горшок похищает своего коллегу по группе Андрея Князева из реальности в сказку, и они встают на защиту созданного ими мира.

В фильме сыграют те же актеры, что и в сериале «Король и Шут»: Константин Плотников — Горшок, Влад Коноплёв — Князь, Дарья Мельникова — Вдова, Вера Вольт — Принцесса, Илья Хвостиков — Кочерыжка.

К касту проекта также присоединился Илья Гришин, сыгравший Некроманта. Фронтмен группы Jane Air Антон Лиссов станет зомби по имени Сид.

Режиссерское место фильма занял Рустам Мосафир, он также написал сценарий вместе с Александром Бузиным. За производство фильма «Король и Шут. Навсегда» отвечают Плюс Студия, компания «Лунапарк» и «Лига Фильм».

Продюсерами картины стали Дмитрий Нелидов, Александра Ремизова, Ольга Филипук, Михаил Китаев, Александр Сыров, Андрей Федяй, Елена Мельникова и Агата Нигровская. Также сопродюсерами фильма выступили солист группы «Король и Шут» Андрей «Князь» Князев и музыкальный продюсер Игорь «Панкер» Гудков, снявший группе три культовых фильма-концерта — «Праздник Скоморох», «Ели мясо мужики» и «На краю».

Дистрибьютор фильма — компания «НМГ Кинопрокат».

Презентация фильма «Король и Шут. Навсегда» пройдет на главной сцене Comic Con Игромир 14 декабря.

Ранее сообщалось, что Гоша Куценко сыграл безумного психоаналитика в фильме «Король и Шут. Навсегда».