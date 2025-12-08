В России хотят вдвое увеличить норму переработок

В России хотят увеличить лимиты сверхурочной работы для желающих зарабатывать больше. Поправки в Трудовой кодекс подготовили Минэкономразвития совместно с Минтрудом, пишет РИА Новости.

«Эта инициатива — часть комплекса мер, направленных на повышение гибкости трудовых отношений для уменьшения дефицита кадров на рынке труда», — отмечает агентство.

Предлагается увеличить максимальный порог сверхурочной работы, которую человек может выполнить за календарный год, в два раза, до 240 часов. Кроме того, малому и среднему бизнесу хотят разрешить увеличить число сотрудников, работающих по срочным трудовым договорам. Поправки также защитят работодателя от ряда злоупотреблений.

До этого россиянам объяснили, чем опасны регулярные переработки. По словам начальника отдела карьерной экспертизы Галины Чемодановой, бесконечное решение рабочих вопросов и перегрузка информацией могут спровоцировать эмоциональное выгорание, а также привести к отсутствию мотивации. Человек начнет испытывать постоянный стресс и беспокойство по поводу своей работы, что, в свою очередь, может привести к тревожности и депрессии, отметила эксперт.

Ранее в Госдуме утвердили новый порядок определения размера оплаты переработок.