Концерт Нурлана Сабурова в Обнинске могли отменить из-за шуток про россиян

В Обнинске отменили концерт комика Нурлана Сабурова
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

В Обнинске Калужской области концерт Нурлана Сабурова могли отменить из-за шуток про россиян. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Вечером 8 декабря в Обнинске должно было состояться выступление Сабурова. В местном Доме ученых был солдаут, однако площадка в день концерт заявила, что срочно потребовался ремонт крыши.

По данным Mash, реальной причиной отмены могла быть просьба общественников. Предварительно, активистов возмутил осенний концерт Сабурова 2022 года в Алма-Ате, когда комик шутил про россиян, переехавших в Казахстан и изучающих казахский язык.

В конце ноября выступления стендапера с казахстанским гражданством отменяли в Нижневартовске и Екатеринбурге. 10 декабря у комика назначен концерт в Рязани, который пока не отменен. Mash утверждает, что вопрос отмены обсуждается.

Менеджер стендапера подтвердил отмену шоу и обещал вернуть деньги за билеты.

19 мая 2025 года Нурлана Сабурова задержали в аэропорту Шереметьево за нарушение миграционного режима. Как стало известно, он находился в России дольше установленного срока — 114 дней вместо разрешенных 90.

Накануне в Белгороде отменили концерты Shaman.

Ранее концерт пианистки в Нидерландах отменили после выступления в Москве.

