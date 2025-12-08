Депутат Рады пришел на допрос в НАБУ

Депутат Верховной рады Анна Скороход, которой на прошлой неделе антикоррупционные ведомства Украины предъявили обвинение по статье о взяточничестве, пришла на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Нардеп Анна Скороход пришла на допрос в НАБУ», — говорится в публикации.

Скороход было предъявлено обвинение в том, что она организовала деятельность группировки, которая требовала взятку в $250 тыс. от предпринимателя, обещая решить вопрос с помощью санкций СНБО к конкурирующей компании.

Сама Скороход заявила в Telegram-канале, что дело против нее сфабриковано НАБУ и что целью преследования является срыв ее командировки в Соединенные Штаты.

Бывший глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий обвинял Скороход в причастности к коррупционному скандалу, связанному с делом против бизнесмена Тимура Миндича, считающегося «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского.

