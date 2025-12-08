Массовые повреждения самолетов на земле связали с зарплатами курьеров

Рост числа страховых случаев с повреждениями самолетов на земле связан с низким качеством их обслуживания. Эта проблема назрела на фоне острого дефицита кадров в отрасли, так как зарплаты техсотрудников подчас втрое меньше, чем у курьеров, заявил НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.

По его словам, особенно сильно ощущается нехватка квалифицированных кадров – из-за слишком низкой зарплаты такие специалисты предпочли перепрофилироваться в другие гражданские профессии или уехать за границу. А новые сотрудники не так активно приходят к ним на замену.

Помимо низких зарплат наземных служб произошел отток мужского населения на СВО, напомнил Герасимов. Также, по его словам, немалую роль сыграло закрытие некоторых аэропортов, где в это время не проводилась профпереподготовка, обучение, в результате чего уровень работников падал. Вопрос обучения в целом стал проблемным – так, авиатехники, которые отвечают за обслуживание самолетов, из-за закрытия границ они не повышают квалификацию на базах Airbus и Boeing, тогда как раньше регулярно летали с этой целью за рубеж, напомнил специалист.

«Сейчас это все для граждан РФ недоступно. Кадры в гражданской авиации замещаются сейчас новыми гражданами РФ из Средней Азии», — заявил он, добавив, что уровень подготовки таких сотрудников и их культура безопасности ниже российских стандартов.

По мнению Герасимова, суть проблемы заключается в низких зарплатах рядовых технических сотрудников аэродромов – она не соответствует ответственности, которую несет их деятельность. Так, в среднем простые механики и техники в московском регионе получают порядка 80 тыс. рублей, сообщил авиаэксперт.

«В других субъектах РФ получается ниже, за исключением северных надбавок. В текущих реалиях курьер получает в Москве в три раза больше, чем специалист, который отвечает за жизни людей», — заключил специалист.

Напомним, в России отмечен рост числа страховых случаев с повреждениями самолетов на земле, которые зафиксированы во время ремонтов и наземного обслуживания в аэропортах. Как уточняет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на страховщиков, это в первую очередь повреждения, которые происходят во время загрузки багажа, незакрытые капоты двигателей и их повреждения при транспортировке, столкновения с буксировщиками и трапами.

В отрасли это связывают со снижением компетенции персонала, количества квалифицированных кадров, а также с устаревшим оборудованием.

Ранее эксперт объяснил, почему при ЧП на самолете стюардессы использую кодовые фразы.