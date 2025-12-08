На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Массовые повреждения самолетов на земле связали с зарплатами курьеров

Авиаэксперт Герасимов: повреждения самолетов на земле связаны с кризисом кадров
close
Виталий Аньков/РИА Новости

Рост числа страховых случаев с повреждениями самолетов на земле связан с низким качеством их обслуживания. Эта проблема назрела на фоне острого дефицита кадров в отрасли, так как зарплаты техсотрудников подчас втрое меньше, чем у курьеров, заявил НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.

По его словам, особенно сильно ощущается нехватка квалифицированных кадров – из-за слишком низкой зарплаты такие специалисты предпочли перепрофилироваться в другие гражданские профессии или уехать за границу. А новые сотрудники не так активно приходят к ним на замену.

Помимо низких зарплат наземных служб произошел отток мужского населения на СВО, напомнил Герасимов. Также, по его словам, немалую роль сыграло закрытие некоторых аэропортов, где в это время не проводилась профпереподготовка, обучение, в результате чего уровень работников падал. Вопрос обучения в целом стал проблемным – так, авиатехники, которые отвечают за обслуживание самолетов, из-за закрытия границ они не повышают квалификацию на базах Airbus и Boeing, тогда как раньше регулярно летали с этой целью за рубеж, напомнил специалист.

«Сейчас это все для граждан РФ недоступно. Кадры в гражданской авиации замещаются сейчас новыми гражданами РФ из Средней Азии», — заявил он, добавив, что уровень подготовки таких сотрудников и их культура безопасности ниже российских стандартов.

По мнению Герасимова, суть проблемы заключается в низких зарплатах рядовых технических сотрудников аэродромов – она не соответствует ответственности, которую несет их деятельность. Так, в среднем простые механики и техники в московском регионе получают порядка 80 тыс. рублей, сообщил авиаэксперт.

«В других субъектах РФ получается ниже, за исключением северных надбавок. В текущих реалиях курьер получает в Москве в три раза больше, чем специалист, который отвечает за жизни людей», — заключил специалист.

Напомним, в России отмечен рост числа страховых случаев с повреждениями самолетов на земле, которые зафиксированы во время ремонтов и наземного обслуживания в аэропортах. Как уточняет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на страховщиков, это в первую очередь повреждения, которые происходят во время загрузки багажа, незакрытые капоты двигателей и их повреждения при транспортировке, столкновения с буксировщиками и трапами.

В отрасли это связывают со снижением компетенции персонала, количества квалифицированных кадров, а также с устаревшим оборудованием.

Ранее эксперт объяснил, почему при ЧП на самолете стюардессы использую кодовые фразы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами