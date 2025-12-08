Мужчина, которому отказались продать алкоголь, напал с ножом на другого покупателя

Поляк напал с ножом на белоруса после того, как ему отказались продать алкоголь

Житель Польши напал с ножом на белоруса, когда не смог купить алкоголь. Об этом сообщила полиция Гданьска.

На прошлой неделе 55-летний местный житель попытался купить алкоголь после 22:00, когда продажа спиртного в Польше уже запрещена. Продавец отказался продать ему напитки, из-за чего мужчина разозлился, устроил скандал и начал выгонять покупателей из магазина.

Затем он достал нож и стал им размахивать, выкрикивая угрозы в адрес случайного гражданина Беларуси, также находившегося в магазине, и требуя, чтобы тот покинул страну.

Спустя несколько дней подозреваемого задержали в квартире его подруги. Ему предъявили обвинения в угрозах на национальной почве и хулиганстве. Поляку запретили приближаться к потерпевшему и магазину, где произошел инцидент.

