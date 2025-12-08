На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина, которому отказались продать алкоголь, напал с ножом на другого покупателя

Поляк напал с ножом на белоруса после того, как ему отказались продать алкоголь
true
true
true
close
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

Житель Польши напал с ножом на белоруса, когда не смог купить алкоголь. Об этом сообщила полиция Гданьска.

На прошлой неделе 55-летний местный житель попытался купить алкоголь после 22:00, когда продажа спиртного в Польше уже запрещена. Продавец отказался продать ему напитки, из-за чего мужчина разозлился, устроил скандал и начал выгонять покупателей из магазина.

Затем он достал нож и стал им размахивать, выкрикивая угрозы в адрес случайного гражданина Беларуси, также находившегося в магазине, и требуя, чтобы тот покинул страну.

Спустя несколько дней подозреваемого задержали в квартире его подруги. Ему предъявили обвинения в угрозах на национальной почве и хулиганстве. Поляку запретили приближаться к потерпевшему и магазину, где произошел инцидент.

Ранее в Петербурге осудили подростков-националистов за массовую драку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами