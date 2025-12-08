На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир второй раз за день

«Радиостанция Судного дня» передала в эфир шифровку со словом «перенаем»
true
true
true
close
Борис Приходько/РИА Новости

УВБ-76, более известная как «Радиостанция Судного дня», передала в эфир второе сообщение за день — «перенаем». Об этом сообщается в Telegram-канале «УВБ-76 логи».

По данным канала, 8 декабря в 13:27 по московскому времени в эфире прозвучало «НЖТИ 49241 ПЕРЕНАЕМ 8730 2048».

До этого в эфире озвучили слово «перечница».

Станция УВБ-76 работает с 1970-х годов и обычно транслирует непрерывный жужжащий сигнал, за что в народе ее стали называть «Жужжалка». Кроме того, ее часто называют «Радиостанцией Судного дня».

По одной из версий, она является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, которая якобы до сих пор используется Россией. По разным данным, сигнал «Жужжалки» может поступать из Московской, Ленинградской или Псковской областей.

С помощью триангуляции радиолюбители выяснили, что до 2010 года станция могла располагаться в подмосковном поселке Поварово. Энтузиасты, побывавшие там, утверждают, что обнаружили заброшенную военную часть с бункером и журналом с записями о сообщениях станции. Эта информация никем официально не подтверждалась.

Ранее неизвестные удалили информацию о «Радиостанции Судного дня»

