В Белоруссии предсказали новую попытку госпереворота

Гибридная атака на Белоруссию принимает все более изощренные формы, объявил председатель Палаты представителей республики Владимир Андрейченко. По его словам, Запад постепенно наращивает давление на Минск.

«Западом наращивается политическое, экономическое, военное и информационное давление. Демонстрируя полное пренебрежение международным правом, в ход идут обвинения в создании миграционного кризиса, по надуманным поводам раскручиваются очередные витки санкционной политики. Расчет прост — экономически задушить страну, вызвать социальное недовольство и на этой волне осуществить новую попытку государственного переворота», — цитирует слова Андрейченко «БелТА».

С точки зрения депутата, якобы ради организации новой попытки по смене власти в республике поощряется экстремистская и террористическая деятельность различного рода оппозиционных групп.

Ранее в КГБ Белоруссии заявили о ликвидации «сети экстремистов» среди рабочих.