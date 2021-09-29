МИД Франции: создание Aukus не поставит под сомнение главную миссию НАТО

Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил, что кризис в отношениях Парижа и Вашингтона, начавшийся после создания партнерства AUKUS, в которое вошли США, Великобритания и Австралия, не должен помешать выполнении главной миссии НАТО — круговой обороны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что касается политического контекста мне кажется нелишним напомнить, что основная миссия НАТО - это наша коллективная оборона... США играют в альянсе важную роль, и кризис, который мы сейчас переживаем, не поставит под сомнение эту центральную миссию», — заявил дипломат.

Ле Дриан напомнил, что Франция предложила пересмотреть стратегическую концепцию НАТО к саммиту альянса, который состоится в 2022 году в Испании.

Ранее партнеры Франции в Cевероатлантическом альянсе согласились пересмотреть его стратегическую концепцию.

Австралийские власти приняли решение разорвать контракт с Францией на строительство 12 ударных подводных лодок стоимостью 90 млрд австралийских долларов ($66 млрд)на фоне создания партнерства AUKUS. После этого Париж объявил, что отзывает послов из США и Австралии для консультаций.