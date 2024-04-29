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В Минюсте Украины заявили о сокращении ограничений прав человека

Глава Минюста Украины Малюська заявил о сокращении ограничений прав человека

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Denis Malyuska/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Киев уменьшил перечень возможных ограничений прав человека на Украине в поданной в Совет Европы заявке. Такую публикацию он разместил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В апреле 2024 мы в очередной раз уточнили перечень существующих ограничений и уменьшили его», — заявил Малюська.

До этого сообщалось, что Украина подала заявку о частичной приостановке действия в стране некоторых пунктов Европейской конвенции по правам и свободам человека в связи с военным положением. Первую такую заявку Украина подала в марте 2022 года.

В заявлении отмечается, что в связи с введением военного положения на территории Украины конституционные права и свободы человека и гражданина, закрепленные в статьях 30-34, 38, 39, 41-44, 53 конституции Украины, могут временно подвергаться ограничениям. В частности, речь идет о праве на неприкосновенность жилища, образование, предпринимательскую деятельность, труд и свободу слова.

В конце апреля Госдеп США заявил о похищениях, пытках и незаконных арестах на Украине.

Ранее МИД Украины остановил предоставление консульских услуг мужчинам призывного возраста.

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