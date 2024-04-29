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Зеленский заявил, что не увидел мощной конкретики по поставкам Patriot

Зеленский заявил, что в Киеве не видят конкретики по передаче систем Patriot

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит от Запада «мощной конкретики» по вопросу передачи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Его слова приводит ТАСС.

«Что касается дополнительных систем Patriot, мы работаем», — сказал Зеленский на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Он отметил, что «тут пока нет такой мощной конкретики», которую Украина ожидает от своих партнеров.

По словам Зеленского, от партнеров «есть первые шаги».

«Мы работаем над дополнительными системами Patriot», — добавил он.

29 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал недостаточным обещанный Киеву объем поставок систем ПВО и снарядов к ним. По словам Столтенберга, усилия НАТО сосредоточены на поиске систем ПВО Patriot для Киева, передает RT. 29 апреля генеральный секретарь НАТО прибыл в Киев с необъявленным визитом.

Ранее Боррель назвал дату первых поставок снарядов Украине в рамках чешской инициативы.

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