Немецкий футболист рискует пропустить остаток сезона из-за избиения в ночном клубе

Футболиста клуба второй немецкой бундеслиги «Герта» Аймена Баркока избили в ночном клубе, передает пресс-служба команды.

Футболист был госпитализирован с травмами лица.

Издание Bild сообщило, что игроку сломали нос и скуловую кость. Он перенес операцию и сейчас находится в больнице. Баркок перенес операцию. Он рискует пропустить остаток сезона Нападавших пока не нашли.

Баркок имеет гражданства Германии и Марокко. За сборную Марокко он провел 18 матчей, забив один мяч.

В турнирной таблице второй бундеслиги «Герта» занимает восьмое место, набрав 45 очков. Лидирует в турнире «Санкт-Паули», имея в активе 63 балла. На второй строчке идет «Хольштайн», набрав 61 балл. Замыкает тройку сильнейших «Фортуна», набрав 56 баллов.

В следующем туре «Герте» предстоит сыграть с «Эльверсбергом», который с 40 очками идет на десятом месте. Встреча состоится 5 мая. Команды выйдут на поле в 14.30 по московскому времени.

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