Судью VAR в матче «Оренбурга» и «Ростова» заменили после встречи «Балтика» — ЦСКА

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев рассказал, что замена арбитра VAR Андрея Фисенко в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Оренбург» связана с усталостью, передает «Спорт-Экспресс».

«В конце матча «Балтика» — ЦСКА произошел очень сложный эпизод для всей бригады арбитров. С учетом того, что до следующего матча Фисенко оставалось меньше суток, мы решили дать ему отдохнуть», — сказал Каманцев.

«Балтика» обыграла ЦСКА со счетом 3:1.

Автором единственного гола армейского клуба стал Кирилл Глебов, взятие ворот было зафиксировано на 90-й минуте матча. Судья Ян Бобровский засчитал гол — это решение подтвердил VAR. При этом, ни на одном повторе во время эфира не было видно, что мяч полностью пересек линию ворот.

Встреча «Ростов» — «Оренбург» состоится 29 апреля.

Ранее cтало известно, почемe ЦСКА засчитали спорный мяч в матче с «Балтикой».