Саакашвили отозвал свой иск в ЕСПЧ против Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отозвал свой прошлогодний иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), в котором он требовал отсрочки его тюремного наказания по состоянию здоровья и направления на лечение за рубеж. Об этом заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, передает ТАСС.

По его словам, в письме к ЕСПЧ, датированном 18 апреля, адвокат экс-главы государства отмечает, что сейчас состояние здоровья политика не является опасным для жизни. Министр сказал, что Европейский суд по правам человека обратился к министерству юстиции Грузии с просьбой до 10 мая сделать комментарий в связи с этим. Ведомство уже отправило ответ, в котором говорится, что состояние здоровья бывшего президента действительно не создавало опасность для его жизни, сообщил он.

Юристы Саакашвили обратились в ЕСПЧ после того, как 6 февраля 2023 года Тбилисский городской суд, а 2 марта Тбилисский апелляционный суд отказали политику в отсрочке тюремного наказания по состоянию здоровья.

До этого Европейский суд по правам человека отклонил иск Саакашвили против Украины о лишении его гражданства.

Бывший грузинский президент был гражданином Украины два года: с 2015 по 2017. В 2018 году он был выслан из Украины, однако затем президент Украины Владимир Зеленский вновь даровал ему гражданство.

Ранее Саакашвили окрестил себя борцом с Россией за Грузию.