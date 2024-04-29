Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-советник Кучмы рассказал, к чему приведет потеря Часова Яра

Экс-советник Кучмы предрек обрушение фронта в случае взятия ВС России Часова Яра

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Взятие донецкого города Часова Яра российскими войсками приведет к тому, что на Украине падет весь фронт. Об этом предупредил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, опубликовавший соответствующее видеообращение на своем YouTube-канале.

Он обратил внимание, что недавно главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский сообщил об обострении ситуации на поле боя. Военачальник сделал такое заявление на фоне «проламывания» линии обороны и неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Если сейчас возьмут Часов Яр, то это все, дальше все — фронт рухнул», — подчеркнул Соскин.

По его словам, окружение действующего президента страны Владимира Зеленского предупреждает его о маленьких шансах остаться у власти при таком развитии событий. В то же время экс-советник бывшего главы государства отметил, что Сырский никогда не отличался большими полководческими талантами и поэтому не способен изменить ситуацию в зоне боевых действий.

«Чтобы победить, надо иметь ресурсы: человеческие, денежные, экономические, материальные ресурсы <...>. Этого всего нет у Украины, а если этого нет, как можно победить?» — сказал Соскин.

23 апреля британский аналитик Александр Меркурис заявил, что в случае потери Часова Яра можно будет говорить о крахе всей обороны ВСУ в Донбассе. Тогда эта битва завершится победой российских войск, уточнил он.

Ранее на Украине сообщили об активном продвижении российских войск к Часову Яру.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами