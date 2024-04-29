Экс-советник Кучмы рассказал, к чему приведет потеря Часова Яра

Взятие донецкого города Часова Яра российскими войсками приведет к тому, что на Украине падет весь фронт. Об этом предупредил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, опубликовавший соответствующее видеообращение на своем YouTube-канале.

Он обратил внимание, что недавно главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский сообщил об обострении ситуации на поле боя. Военачальник сделал такое заявление на фоне «проламывания» линии обороны и неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Если сейчас возьмут Часов Яр, то это все, дальше все — фронт рухнул», — подчеркнул Соскин.

По его словам, окружение действующего президента страны Владимира Зеленского предупреждает его о маленьких шансах остаться у власти при таком развитии событий. В то же время экс-советник бывшего главы государства отметил, что Сырский никогда не отличался большими полководческими талантами и поэтому не способен изменить ситуацию в зоне боевых действий.

«Чтобы победить, надо иметь ресурсы: человеческие, денежные, экономические, материальные ресурсы <...>. Этого всего нет у Украины, а если этого нет, как можно победить?» — сказал Соскин.

23 апреля британский аналитик Александр Меркурис заявил, что в случае потери Часова Яра можно будет говорить о крахе всей обороны ВСУ в Донбассе. Тогда эта битва завершится победой российских войск, уточнил он.

Ранее на Украине сообщили об активном продвижении российских войск к Часову Яру.