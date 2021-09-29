На Украине призвали ввести паспорт негражданина

Депутат Одесского городского совета и волонтер Андрей Вагапов заявил, что на Украине нужно ввести паспорт негражданина. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Думская ТВ».

«Нужно просто ввести паспорт негражданина Украины, как это сделано в таких странах как Латвия, Литва, Эстония, если не ошибаюсь, в европейских странах, постсоветских причем, где есть граждане. Мы давно уже должны были сделать этот шаг», — сказал он.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Олег Дунда предложил ограничить избирательные права украинцам с российскими паспортами.

По его словам, в мире уже были подобные случаи, и привел в пример Латвию, где после распада СССР членам Коммунистической партии запретили избираться в органы власти. Политик отметил, что около 2 млн граждан Украины имеют российские паспорта.

До этого 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Гражданами России в упрощенном порядке стали более 600 тыс. жителей самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР.