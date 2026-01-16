В Ростовской области отразили воздушную атаку в шести районах. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, атаки отражались со вчерашнего вечера и до утра в Миллеровском, Морозовском, Милютинском, Чертковском, Шолоховском и Каменском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться», — добавил Слюсарь.

Накануне в министерстве обороны России заявили, что российскими средствами противовоздушной обороны за сутки были сбиты 265 украинских беспилотников.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Белоусов оценил почти в 100% эффективность российских систем ПВО.