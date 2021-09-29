В Венгрии заявили о способности принять самостоятельное решение о закупках газа

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия является суверенной страной, которая решает самостоятельно, у кого покупать газ и каким путем его доставлять, передает РИА «Новости».

«Мы выбираем тот маршрут, который обеспечит нам наибольшую безопасность. И никто нам в этом не может советовать», — заявил Орбан.

Ранее «Газпром» и Венгрия заключили соглашение о поставках газа до конца 2036 года через Австрию и Сербию, минуя Украину. Документ вступит в силу 1 октября, он предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

Глава украинского МИДа назвал сделку «ударом» от Венгрии, но при этом призвал Будапешт «не раскручивать эмоции». По его словам, Венгрия могла заключить «не менее экономически выгодный контракт», предполагающий транзит газа через Украину, однако предпочла другой вариант по «требованию Российской Федерации».

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что у Украины нет оснований для истеричных реакций на этот газовый контракт.

В Европейской комиссии заявили, что могут запросить газовый контракт России и Венгрии при подозрении, что он угрожает энергоснабжению региона или Европейского союза.