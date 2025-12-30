На Крымском мосту скопилась очередь на ручной досмотр со стороны Тамани

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 206 транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Уточняется, что время ожидания составляет около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.

В ноябре водителей обязали заполнять анкету при ручном досмотре и проверке на сканере во время проезда по Крымскому мосту. В ней надо указывать марку, модель, госномер транспортного средства и отмечать, есть ли у авто электротяга. Если выяснится, что водитель пытается проехать на электромобиле или гибриде, на переправу его не пропустят. Позднее в Минтрансе заявили об усилении мер безопасности на Крымском мосту в период новогодних праздников.

Ранее глава Крыма Аксенов рассказал о работе над избежанием пробок перед Крымским мостом.