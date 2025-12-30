Размер шрифта
Новости. Общество

Девушка избила телефоном мужчину, который случайно задел ее в вагоне московского метро

Пермячка ударила мужчину из-за случайного толчка в переполненном вагоне метро 
Пассажирка московского метро ударила мужчину, который случайно ее задел в движущемся поезде. Об этом сообщает пресс-служба столичного УМВД.

Инцидент произошел на Таганско-Краснопресненской линии. 41-летний мужчина утверждает, что невзначай задел женщину в переполненном вагоне, что спровоцировало конфликт.

В результате разъяренная пассажирка несколько раз ударила его мобильным телефоном по голове, не обращая внимания на многочисленных свидетелей. Этот момент также попал на камеру видеонаблюдения.

На станции «Беговая» пострадавший обратился к полицейскому. После чего хулиганку задержали на Жулебинском бульваре. Ею оказалась 26-летняя жительница Пермского края.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Женщине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее безбилетник плеснул горячим напитком в лицо пассажирке московского метро и попал на видео.
 
