Новости политики

Путин поздравил президента Ирана с Шабэ Челле

Пезешкиан поздравил Путина с Новым годом
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Ирана Масуд Пезешкиан поздравил президента России Владимира Путина с наступающим Новым годом. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

«Пезешкиан тепло поздравил Путина с наступающим Новым годом. В свою очередь, российский лидер передал наилучшие пожелания руководству и народу исламской республики по случаю недавнего иранского национального праздника Шабэ Челле», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что Пезешкиан обсудил по телефону с Путиным двусторонние отношения и реализацию договоренностей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет продолжать поддерживать контакты с Ираном и другими сторонами на Ближнем Востоке.

17 декабря министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Кремле заявил, что Тегеран признателен Москве за поддержку страны в период атак со стороны США и Израиля.

Ранее в Иране заявили, что США и Израиль ушли ни с чем после июньского конфликта.

