Названы место и дата прощания с народным артистом России Эмилем Кио

Церемония прощания с народным артистом России, советским иллюзионистом Эмилем Кио состоится в церемониальном зале Троекуровского кладбища. Об этом сообщил Большой Московский цирк в Telegram-канале.

«Прощание с Эмилем Эмильевичем состоится: дата: 2 января 2026 года; место: Большой церемониальный зал Троекуровского кладбища (ул. Рябиновая, д. 21, стр. 1); в 12:00 — гражданская панихида», — говорится в сообщении.

В пресс-службе цирка сообщили ТАСС, что похороны артиста пройдут также на Троекуровском кладбище.

Кио не стало 30 декабря. Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный выразил поддержку родным, близким и поклонникам иллюзиониста.

Эмиль Кио (настоящее имя — Эмиль Теодорович Гиршфельд-Ренард) был представителем знаменитой цирковой династии, сыном легендарного иллюзиониста Эмиля Теодоровича Кио (старшего) и братом иллюзиониста Игоря Кио. По слухам, он впервые появился на манеже в два года, когда, увидев как папа распиливает маму, бросился на арену, чтобы спасти ее.

