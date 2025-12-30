Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Названы место и дата прощания с народным артистом России Эмилем Кио

Прощание с Эмилем Кио пройдет в церемониальном зале Троекуровского кладбища
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Церемония прощания с народным артистом России, советским иллюзионистом Эмилем Кио состоится в церемониальном зале Троекуровского кладбища. Об этом сообщил Большой Московский цирк в Telegram-канале.

«Прощание с Эмилем Эмильевичем состоится: дата: 2 января 2026 года; место: Большой церемониальный зал Троекуровского кладбища (ул. Рябиновая, д. 21, стр. 1); в 12:00 — гражданская панихида», — говорится в сообщении.

В пресс-службе цирка сообщили ТАСС, что похороны артиста пройдут также на Троекуровском кладбище.

Кио не стало 30 декабря. Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный выразил поддержку родным, близким и поклонникам иллюзиониста.

Эмиль Кио (настоящее имя — Эмиль Теодорович Гиршфельд-Ренард) был представителем знаменитой цирковой династии, сыном легендарного иллюзиониста Эмиля Теодоровича Кио (старшего) и братом иллюзиониста Игоря Кио. По слухам, он впервые появился на манеже в два года, когда, увидев как папа распиливает маму, бросился на арену, чтобы спасти ее.

Ранее умерла актриса Брижит Бардо.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27537349_rnd_7",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+