Новости. Общество

В Индии слуги заперли хозяина и его дочь в подвале и пять лет морили голодом

The Times of India: в Индии прислуги 5 лет морили голодом хозяина дома и дочь
В Индии слуги заперли хозяина и его дочь в подвале и пять лет морили голодом, пишет The Times of India.

Как пишут СМИ, 70-летнего пенсионер Сингха Ратхоре Омпракаш проживал с дочерью отдельно от родственников. Для ухода за ними в 2020 году он нанял семейную пару — Рампракаша Кушваху и его жену Рамдеви. Помощники постепенно заняли дом, оставив хозяев в нижних комнатах, а сами поселились на верхнем этаже. Родственники утверждают, что доступ к пенсионеру и дочери был фактически ограничен: при попытках посещения им сообщали, что они не желают ни с кем встречаться.

Родственники прибыли в дом после полученного сообщения о том, что мужчины уже нет в живых. По их словам, тело пенсионера было сильно исхудавшим. Его дочь обнаружили в крайне ослабленном состоянии — следователи зафиксировали признаки длительного недоедания. Женщина госпитализирована, ее состояние оценивается как тяжелое.

В полиции заявили, что ведут расследование дела.

Ранее в Индии мужчина похитил школьницу и насиловал ее в течение 25 дней.

