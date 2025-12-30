Размер шрифта
Сильный ветер опрокинул автобус с россиянами в Эстонии

В Эстонии сильный ветер сдул с дороги автобус россиянами
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Эстонии сильный ветер опрокинул автобус, который ехал по трассе из Таллина в Нарву, сообщают известия «Известий» со ссылкой на собственный источник информации.

«Других свободных автобусов нет, люди вынуждены добираться до точки назначения своим ходом», — уточнил собеседник.

По его информации, в салоне находились 11 пассажиров. Детали произошедшего выясняются.

До этого автобус, следовавший из Москвы в Брест, попал в аварию в Витебской области Белоруссии утром 27 декабря. Предварительно, 43-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в правый по ходу движения кювет. После этого автобус опрокинулся. Одного человека спасти не удалось, заявили в министерстве внутренних дел республики.

Кроме того, автобус с детьми попал в ДТП под Санкт-Петербургом. Авария произошла в Выборгском районе, когда желтое транспортное средство улетело в кювет между поселками Рябово и Красная Долина. При ДТП обошлось без серьезных травм, школьники не обращались за медицинской помощью. Судя по видео с места ДТП, после съезда с дороги автобус сбил несколько молодых деревьев и въехал в лес.

Ранее на трассе в Челябинской области загорелся автобус с пассажирами.

