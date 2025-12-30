Размер шрифта
В Днепропетровской области Украины объявили обязательную эвакуацию

На Украине объявили эвакуацию в 45 населенных пунктах Днепропетровской области
Umit Bektas/Reuters

Власти Украины объявили обязательную эвакуацию в 45 населенных пунктах Синельниковского района Днепропетровской области. Об этом сообщила Покровская территориальная община на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По ее данным, обязательная эвакуация затронет, в том числе, населенные пункты Покровской общины и продлится в течение 30 дней.

В конце ноября бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинские власти обсуждаются возможность эвакуации людей из Киева, Харькова и Одессы из-за рисков отсутствия отопления зимой. Политик пояснил, что из-за отсутствия тепла может перестать функционировать вся городская инфраструктура.

9 ноября украинское министерство развития территорий сообщило, что с 1 июня с районов, прилегающих к зоне боевых действий, было эвакуировано около 124 тысяч человек, включая более 14,5 тысяч детей. Большая часть эвакуированных приходится на Днепропетровскую область (24,6 тысячи, в том числе свыше 4 тысяч детей) и районы Донецкой Народной Республики, подконтрольные Киеву (85,4 тысячи, из которых 9,3 тысячи детей).

Ранее эксперт объяснил эвакуацию Киевом населения из сел Днепропетровской области лояльностью жителей к России.

