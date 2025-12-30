В МИД РФ рассказали о сотрудничестве с Казахстаном по авиакатастрофе AZAL

Россия сотрудничает с Казахстаном по расследованию крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау. Об этом РИА Новости рассказал заместитель руководителя МИД РФ Михаил Галузин.

По его словам, международное расследование обстоятельств произошедшего ведет спецкомиссия, которая была создана при министерстве транспорта Казахстана. Российская сторона оказывает структуре все необходимое содействие, а авиационные власти РФ ответили на все поступившие запросы от коллег из республики.

Пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в Актау утром 25 декабря 2024 года. Лайнер направлялся из Баку в Грозный, незадолго до авиакатастрофы экипаж запрашивал экстренную посадку в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.

25 декабря 2025 года министерство транспорта Казахстана опубликовало промежуточный отчет по расследованию крушения самолета Embraer-190 компании AZAL возле Актау в декабре 2024 года. Специалисты уже расшифровали бортовой речевой самописец, а также провели комплексную экспертизу. Самолет, предположительно, был поврежден «поражающими элементами боевой части». Итоговый отчет будет представлен позднее. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

