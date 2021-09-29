Политолог Бортник предупредил о возможном разделе Украины в случае кризиса

Новый политический кризис на Украине может привести к окончательному развалу страны. Об этом заявил политолог Руслан Бортник в эфире телеканала «Первый независимый», сообщает РИА «Новости».

«Кто-то побежит в Венгрию, в Румынию. <…> Могут вернуться к вопросу раздела Украины. Исторически это было уже несколько десятков раз, к сожалению», — сказал политолог.

Подобные сценарии обсуждались и раньше, подчеркнул он, но соседние с Украиной страны не решились на такой шаг «из-за другой европейской политики». При этом некоторые украинские регионы сами с удовольствием войдут в состав других стран, считает он.

Ранее представитель Киева в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что сохраняется угроза полномасштабной войны между Украиной и Россией. С точки зрения представителя Киева, у России якобы нет решающего превосходства над Украиной, поэтому ввязываться «в такую авантюру бессмысленно». Он также подчеркнул, что полномасштабный конфликт с Украиной бесперспективен для российской стороны.

Позднее Кабинет министров Украины одобрил план реализации стратегии по «деоккупации» Республики Крым и Севастополя, который включает работу с международными партнерами Украины по применению дополнительных и продлению действующих санкций в отношении Российской Федерации, а также юридических и физических лиц, причастных к возвращению крымского полуострова в состав России. Также документ предусматривает проведение мониторинга, документирование и расследование якобы фактов нарушений российской стороной «прав и свобод человека» в Крыму. Планируется ряд законопроектов и нормативных актов по реинтеграции региона. В документе указано, что выплаты должны быть предоставлены гражданам, «пострадавшим от действий РФ».