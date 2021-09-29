В ЕС признали миграционный кризис на границе с Белоруссией гибридной атакой

Еврокомиссия приняла план действий в отношении миграции на территорию Евросоюза. По словам члена ЕК Виргиниюса Синкявичюса, в этом документе ситуация с нелегалами на границе с Литвой и соседними государствами признана «гибридной атакой» Белоруссии.

«Сегодня было принято дополнение к так называемому миграционному пакету. Он (миграционный пакет) был принят год назад, сегодня прошла оценка самого пакета и, что очень важно для Литвы, происходящее у границ Литвы, Латвии и Польши с Беларусью, на внешней границе с ЕС, эта было признано гибридной атакой», — цитирует Синкявичюса BNS.

Еврокомиссия не сводит все события только к нелегальной миграции, продолжил член ЕК, что позволяет по-разному реагировать на вызовы у рубежей Европы.

Миграционный кризис на границе Белоруссии, стран Прибалтики и Польши продолжается уже не первый месяц. Страны ЕС обвиняют Минск в искусственном создании проблем с нелегалами у своих рубежей, пока белорусская сторона критикует Брюссель за отказ от диалога по миграционным вопросам.

Ранее сообщалось, что в Литве началось строительство забора на границе с Белоруссией.